Les circonstances du décès de l'homonyme du procureur général Amady Diouf au Canada

Le @SPVM affirme que l’un des quatre occupants est maintenant hors de danger. Les trois autres personnes qui étaient avec lui dans le véhicule sont toujours dans un état critique à l’hôpital. https://t.co/brwl5QgYB2

— Pascal Robidas (@pascalrobidas) May 26, 2023



PressAfrik en sait un peu plus sur l e décès de l'homonyme de l'avocat général de la Cour d'appel de Dakar Amady Diouf survenu hier lundi aux Etats-Unis , suite à un accident de la circulation. Selon nos informations, le défunt, âgé d'une vingtaine d'années, est fils de Mame Birame Diouf, frère du juge, et de Ndella Dieng, petite fille du général Dieng.En effet, le jeune Amady Diouf qui était à bord d'un véhicule avec trois autres personnes, a violemment percuté un arbre et un abribus, vendredi dernier vers 13 h, à l'angle du chemin Côte-Saint-Luc et du boulevard Grand, dans Notre-Dame-de-Grâce, à Monréal, au Canada.Heureusement, selon Urgences-santé, personne ne se trouvait dans l'abribus au moment de la collision.Les blessés, qui se trouvaient dans le véhicule, ont été transportés d'urgence vers un centre hospitalier. L'un d'eux est maintenant hors de danger tandis qu'un autre est décédé lundi. Ce dernier est l'homonyme du juge Amady Diouf. Les deux autres présentent des blessures importantes et leur état est critique.Une enquête est ouverte pour élucider les raisons de cette collision.