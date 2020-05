Les clubs refusant de prendre part aux Play-Off et Play-Down de la FSF seront rétrogradés (Communiqué)

Les clubs qui refuseront de prendre part aux compétitions suivant la formule (play-off et play-down) décidée récemment par le Comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) seront déclarés en inactivité et donc en position de rétrogradation, annonce l’instance dirigeante du football sénégalais dans un communiqué parcouru par l'Aps.



‘’Il est rappelé qu’en vertu des articles 32 et suivants des Règlements généraux que la non poursuite des compétitions entraînera une mise en inactivité d’office du club concerné avec comme corollaire la rétrogradation et la libération des joueurs qui auront le droit de signer dans le club de leur choix’’, indique la FSF dans une lettre circulaire dont copie est parvenue à l’APS.



L’instance dirigeante du football national tient à préciser que ‘’l’octroi des subventions et appuis, est lié à l’engagement des clubs à participer et à terminer les compétitions nationales en cours’’.



Dans le même courrier, la FSF a confirmé la formule des play-off et play-down pour les clubs de la Ligue sénégalaise de football professionnel.



La première formule concerne les clubs classés aux sept premières places et qui joueront le titre, tandis que les sept autres joueront pour leur maintien dans leur division.



Les clubs conserveront les points engrangés lors de la phase aller pour la poursuite des compétitions en novembre prochain.



‘’Ces clubs vont se rencontrer entre elles en une seule fois et les points obtenus seront ajoutés à ceux obtenus lors de la phase aller. A l’issue de ce play-off, il sera établi un classement entre les sept équipes’’, ajoute le document.