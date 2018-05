Les décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 16 mai

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres, mercredi 16 mai à 10 h, au Palais de la République.

Entamant sa communication sur les événements regrettables, survenus mardi 15 mai 2017 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le Chef de l'État fait observer une minute de silence à la mémoire de Monsieur Mouhamadou Fallou Sène, étudiant en deuxième année de Lettres modernes qui a perdu la vie au cours des manifestations.



En cette douloureuse circonstance, le Président de la République, présente au nom de la Nation, ses condoléances émues à la famille éplorée, à la communauté universitaire et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Chef de l'État engage le Gouvernement à faire, dans les meilleurs délais, toute la lumière sur les causes du retard des paiements, à l'origine des manifestations qui ont occasionné cette mort inacceptable afin de situer toutes les responsabilités.

A cet effet, le Président de la République a fait diligenter une mission de l'Inspection Générale d'État (IGE) afin de faire le point sur le système et les procédures de paiement des bourses d'études.

Enfin, le Chef de l'État rappelle au Gouvernement, l'impératif de prendre toutes les dispositions requises pour faciliter le paiement effectif des bourses d'étude allouées aux étudiants Sénégalais à bonne date, au regard de la priorité sociale absolue qu'elles constituent.

Poursuivant sa communication autour du mois béni de Ramadan, le Président de la République adresse ses chaleureuses félicitations à la Oummah Islamique et présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à la Communauté musulmane du Sénégal.

A cet égard, le Président de la République formule avec l'ensemble de la Nation des prières ferventes pour la consolidation d'un Sénégal uni dans la paix, la prospérité et la solidarité.

En outre, le Chef de l'État demande au Gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre toute forme de spéculation sur les produits et denrées de première nécessité et invite, en particulier, le Ministre en charge du Commerce à veiller scrupuleusement à l'approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité et à assurer la stabilité des prix.

Appréciant, par ailleurs la consolidation des performances économiques et financières du Sénégal à l'issue de la Sixième revue du FMI au titre de l'Instrument de Soutien à la Politique économique (ISPE), le Président de la République salue les résultats concluants et encourageants, pour notre pays, marqués notamment par la confirmation du taux de croissance de 7,2 % en 2017.

Dès lors, le Président de la République demande au Gouvernement de poursuivre, sans relâche, les efforts d'optimisation de la programmation des investissements publics, d'amélioration de la qualité de la dépense publique et de maîtrise de l'inflation, dans un contexte d'appréciation continue des cours mondiaux du pétrole.

Par ailleurs, le Chef de l'État demande au Gouvernement de veiller au respect des chronogrammes de mise en œuvre des projets et programmes et des engagements sociaux de l'État.

Enfin, le Président de la République invite le Gouvernement à accorder une attention toute particulière à la préparation du prochain débat d'orientation budgétaire, prévu au plus tard à la fin du mois de juin 2018.

Le Chef de l'État a terminé sa communication sur le suivi de la coopération, des partenariats et son agenda diplomatique.

Le Premier ministre a axé sa communication sur les incidents survenus à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, les dispositions prises pour assurer l'approvisionnement correct du marché en produit de grande consommation et la prévention des inondations avant de rendre compte de la coordination de l'activité gouvernementale.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale.

Le ministre de l'Economie des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a rendu compte du suivi de la commercialisation arachidière et de la préparation de la campagne agricole.

Le ministre du travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions a présenté aux membres du Conseil, les statistiques du travail pour l'année 2017.

Le ministre de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la Main d'œuvre a fait une communication axée sur le remplacement des mototaxis Jakarta par des tricycles modernes, un des cinq projets majeurs du Programme d'Urgence pour l'Emploi.

Le ministre en charge du Suivi du PSE a fait le point de l'état d'avancement des projets et réformes.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a examiné et adopté :

le projet de décret fixant les salaires minima interprofessionnel et agricole garantis ;

le projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de garantie des Institutions de Prévoyance maladie (IPM).

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Madame Khadidiatou Tall DIAGNE, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République Tunisienne, est nommée Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, avec résidence à Ouagadougou, en remplacement de Madame Anta Coulibaly DIALLO, appelée à d'autres fonctions ;

Monsieur Diène FAYE, Ingénieur halieute, précédemment Inspecteur technique au Ministère de la Pêche et de l'Economie maritime est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au dit ministère, en remplacement de Mamadou Abibou DIAGNE, appelé à d'autres fonctions.



Le Secrétaire Général du Gouvernement,

