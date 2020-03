Les déclarations du patron de la Juve font scandale en Italie, Eric Dier explique les raisons de son coup de sang

« J’ai eu peur pour mon frère » Les images montrant Eric Dier monter en tribunes afin de s’expliquer avec un supporter ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce matin, elles se retrouvent en une des tabloïds anglais et le milieu de terrain de Tottenham tente de se défendre. Comme le rapporte le Daily Mirror ou encore le Daily Star, Dier aurait eu cette réaction, car il était très inquiet pour son frère. Ce dernier aurait été malmené par un supporter après l’élimination des Spurs en 8e de finale de la FA Cup à domicile contre Norwich. « J’ai eu peur pour mon frère », explique l’international anglais, qui aurait expliqué avoir senti qu’il n’avait pas d’autre choix que d’aller défendre un membre de sa famille. Cependant, il risque gros désormais, la Fédération anglais ayant ouvert une enquête. La police du pays a fait la même chose et comme le rapporte The Times, elle demande à Eric Dier et à son frère de venir donner leur version des faits dans les plus brefs délais. L’affaire ne fait que commencer. Agnelli fait polémique en Italie Alors que le choc de la Serie A, Juve-Inter, est enfin reprogrammé à dimanche soir (20h45), le patron de la Vieille Dame, Andrea Agnelli a lancé un pavé dans la marre hier depuis Londres, où se déroulait une réunion sur le business dans le football. Lorsque le boss de la Juventus a été interrogé sur une refonte de la Ligue des Champions, il a martelé son message connu depuis des années : la création d’une super Ligue européenne avec qualification automatique des plus grands clubs européens, même si leur saison précédente est ratée. Et pour faire passer la pilule, Agnelli a utilisé un argument qui a fait sursauté la presse italienne ce matin, notamment le Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. « J’ai un grand respect pour tout ce que fait l’Atalanta, mais sans histoire internationale et grâce à une seule grande saison, ils ont eu un accès direct à la principale compétition de clubs européens. Est-ce normal ou non ? », s’est-il interrogé. Critiquer l’Atalanta, qui réalise un superbe parcours en Ligue des Champions cette année avec un jeu attrayant, ne va sans doute pas plaire à une majorité du pays. La polémique ne fait que commencer. Zidane cherche la bonne formule avec Benzema Alors que Karim Benzema connaît un léger coup de moins bien ces dernières semaines, le journal Marca s’interroge ce matin. L’attaquant français ne devrait-il pas bénéficier d’un soutien à ses côtés afin de retrouver le chemin du but ? Mais le quotidien espagnol pose un bémol : malgré les six attaquants à la disposition de Zinedine Zidane, aucun n’a pour le moment convaincu l’entraîneur français de l’installer aux côtés de l’ancien Lyonnais. Ce n’est pourtant pas faute de chercher. Le but dans le Clasico de Mariano Diaz va peut-être leur permettre de retrouver de la confiance. Tout comme Luka Jovic, buteur en février à Osasuna. Mais sera-ce suffisant afin de durer ? Réponse dans les prochaines semaines.