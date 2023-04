Les députés de YAW dénoncent « l’inertie » de l’Assemblée nationale

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (YAW) a dénoncé, ce jeudi face à la presse, l’inertie de l’Assemblée nationale et a accusé le président de l'institution de négliger ses questions adressées au gouvernement. Les députés de YAW annoncent la saisine du Conseil du constitutionnel pour l’installation d’un nouveau président de l’Assemblée nationale.



« Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a déposé 62 questions écrites, 30 questions orales et 13 questions d’actualité, des résolutions pour des commissions d’enquêtes parlementaires, des saisines pour la Haute cour de justice. 105 questions pour lesquelles nous n’avons aucune réponse », a dit Birame Soulèye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.



« Tout ceci est déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale et jusque-là, nous n’avons pas eu une seule réponse par rapport à ça. Donc, en conclusion, on peut dire que l’Assemblée nationale a fermé boutique », a –t-il soutenu.



Selon lui, il « reste 75 jours pour la fin de la session parlementaire et rien n’a été fait ».





Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi annonce avoir saisi le Conseil constitutionnel pour l’installation d’un nouveau président de l’institution.



« Le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi sollicite du Conseil constitutionnel d’enjoindre au membre du bureau d’organiser une réunion d’urgence afin d’installer le vice-président de l’Assemblée nationale comme nouveau président de l’Assemblée nationale », a fait savoir Biram Soulèye Diop.



Selon lui, rien ne peut justifier le « blocage institutionnel de l’Assemblée nationale. Considérant que depuis le 15 décembre 2022, date du vote de la motion de censure, l’Assemblée nationale est bloquée dans son fonctionnement au détriment de la Constitution et de son règlement intérieur ».



Par ailleurs, Ayib Daffé a déploré l'inertie notée au niveau de l'hémicycle. « Depuis le mois de décembre, il n'y a pas eu de plénière, alors que le gouvernement doit venir toutes les deux semaines à l'hémicycle pour répondre aux questions. Il y a une ambition de bâillonner le peuple, par le président Amadou Mame Diop », a-t-il soutenu.