Les derniers mots de Mame Mbaye Ndiaye : «je n’en peux plus»

«Je n’en peux plus» : Ce sont ces mots qui ont été les derniers du Sénégalais qui a perdu la vie jeudi, en Espagne, après une course-poursuite avec les policiers de ce pays. Mame Mbaye Ndiaye, qui vendait des sacs dans la rue, avait été pris en chasse par les limiers car, l’action étant interdite dans ce pays.



Un des témoins des faits, qui s’est confié lors de l’émission «Xalass » de la Rfm révèle : «Nous vendons des sacs dans le métro et dans la rue. Et Mame Mbaye, qui faisait partie du second lot a été pris en chasse par les policiers à bord de motos, en même temps que d’autres compatriotes, le jour du drame».



La victime qui avait une certaine corpulence, a commencé à suffoquer, avant de déclarer qu’il n’en pouvait plus, avant de s’affaler sur le sol. Les secours ont, selon lui, tardé à arriver sur les lieux. Et M. Ndiaye a succombé quelques heures après l’accident.



Sa mort a suscité l’ire des émigrés Sénégalais et même des Espagnols qui ont organisé une manifestation spontanée au cours de laquelle des rixes avec les polices ont été enregistrés.