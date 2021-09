Les détails sur l’énorme salaire de Messi au PSG et sur la part en cryptomonnaie

Un sacré pactole. Selon L’Equipe, Lionel Messi, qui s’est engagé pour deux années plus une autre en option avec le PSG, va percevoir 30 millions d’euros net par saison. S’il n’a pas touché de prime à la signature au moment de rejoindre le club de la capitale après avoir fait jusque-là toute sa carrière au Barça, le sextuple Ballon d’or (34 ans) a droit à une prime de fidélité à hauteur de 15 millions d’euros bruts annuels, soit environ 10 millions d’euros nets. Elle lui sera versée à condition d’honorer sa deuxième année de contrat la saison prochaine et sa troisième année en option.



Autrement dit, s’il reste à Paris jusqu’en 2024, Messi empochera 30 millions d’euros cette saison, puis 40 millions d’euros lors des deux saisons suivantes, pour un montant total de 110 millions d’euros sur trois ans. Sans compter d'éventuelles primes collectives.



Messi était prêt à baisser son salaire au Barça

A titre de comparaison, L’Equipe rappelle que ce salaire de 30 millions d’euros par saison est identique à celui de Neymar, qui est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025. L’une des deux différences entre les contrats du Brésilien et de l’Argentin, c’est que Paris a intégré de la cryptomonnaie dans le deal signé avec l’ex-Barcelonais. Lors de son arrivée, ce dernier s’était vu remettre des "fans tokens", des jetons numériques qui permettent à ses acquéreurs de voter pour des décisions mineures en rapport avec le club.



Initialement proposés au prix de deux euros, ces jetons voient leur cours varier librement en fonction de l'offre et de la demande, comme un cours d'une valeur à la Bourse, ou d'une monnaie sur les marchés financiers. Sur ses 30 millions d’euros annuels, Messi touche 1 million d’euros en "PSG Fan Token", selon L’Equipe. En parallèle, l’actuel leader de la Ligue 1 a récemment annoncé la signature d’un partenariat avec Crypto.com, un pilier du marché de la cryptomonnaie.



Concernant Messi, ses émoluments étaient fixés à 61 millions d'euros la saison dernière au Barça. Mais il avait lui-même expliqué être prêt à baisser son salaire de près de 50% pour prolonger son aventure en Catalogne et aider le club blaugrana, en très grande difficulté sur le plan financier. Mais cela n’a pas suffi pour rester dans les clous imposés par la Liga et Messi a donc pris la direction de la France pour un nouveau défi.



Avec RMC Sport