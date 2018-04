Les deux Corées ont rétabli le téléphone rouge entre leurs dirigeants, selon une information de la Rfi. Nos confrères d'ajouter que cette annonce intervient à une semaine d'un sommet entre le Sud-Coréen Moon Jae-in et le Nord-Coréen Kim Jong-un dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule.



Cette ligne relie la Maison bleue, la présidence sud-coréenne à Séoul, et le bureau à Pyongyang de la Commission nord-coréenne des Affaires d'Etat, présidée par le dirigeant nord-coréen, une de ses fonctions les plus importantes.



Source : Rfi