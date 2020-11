Les électeurs des zones rurales vont-ils sauver Donald Trump en Arizona?

L’Arizona, historiquement conservateur, pourrait basculer cette année. La région de Phoenix, qui concentre 64% des électeurs, vote de plus en plus démocrate. Les républicains tentent d’y limiter la casse et de mobiliser dans les comtés ruraux, plus conservateurs. RFI est allée à la rencontre d’agriculteurs dans ces comtés qui ont très largement voté Trump en 2016.