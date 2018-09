Les élections législatives reportées au Mali

La décision du report a été prise jeudi après-midi à l'issue de la réunion du cadre de concertation entre les partis politiques et le ministre de l'administration territoriale.



Initialement prévue les 28 octobre et 18 novembre pour le premier et second tour, l'élection des 147 députés de l'Assemblée Nationale du Mali a été reportée d'environ un mois.



La grève illimitée des magistrats en cours depuis le 27 août, qui empêche les candidats d'obtenir des pièces à fournir comme le casier judiciaire, en est la principale raison.



Depuis, impossible de trouver un certificat de nationalité ou un casier judiciaire. Des pièces pourtant nécessaires pour la constitution des dossiers de candidature.