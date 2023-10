Les enjeux de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Nigeria et au Ghana

Économie, migration et politique régionale figureront au menu du déplacement d’Olaf Scholz au Nigeria et au Ghana. La remise en cause du modèle énergétique allemand, après la fin des livraisons de gaz russe, contraint Berlin à multiplier les contacts avec d’autres pays. L’Allemagne importe déjà du pétrole nigérian. Le gaz liquéfié, comme des matières premières, pourraient à l’avenir jouer un rôle plus important, même si les milieux économiques germaniques restent prudents.



Les questions démographiques joueront également un rôle durant ce déplacement. Olaf Scholz visitera un centre migratoire germano-nigérian. Il s’agit, d’un côté, du rapatriement de demandeurs d’asile déboutés, mais aussi d’ouvrir des possibilités pour l’accueil d’une main-d’œuvre qualifiée dont l’Allemagne a besoin. La bonne formation dont bénéficient les informaticiens ghanéens intéresse par exemple Berlin.



La politique régionale, enfin, figure au programme de ce déplacement. Olaf Scholz doit rencontrer, hormis les chefs d’État des deux pays, le président de la commission de la Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest). Le voyage intervient trois semaines avant un quatrième sommet du G20 sur les investissements en Afrique, qui se tiendra dans la capitale allemande.