Les ennuis se poursuivent pour Ronaldinho

Arrêté au Paraguay et accusé d’avoir voyagé avec de faux papiers, Ronaldinho est toujours entre les mains de la justice locale. Et malheureusement pour la star brésilienne, ses ennuis ne s’arrêtent pas là.



Le média mexicain Milénio affirme que Ronnie fait l’objet d’une autre plainte. Un ouvrier serait décédé, électrocuté, dans l’une des propriétés de l’ancien joueur. Résultat : Ronaldinho pourrait devoir payer une pension et une indemnisation à la famille du défunt.



Foot Mercato