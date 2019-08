Les essayages du TER prévus ce mois d'août reportés à Novembre

Les Sénégalais vont encore patienter avant de voir le "Train Express Régional (TER). Le Secrétaire d'Etat en charge de cette infrastructures, qui a coûté plusieurs centaines de milliards au contribuable, informe qu'il est impossible de procéder aux essayages prévus ce mois d'août 2019. Il faudra attendre encore et encore le mois de novembre de cette année... pour des raisons de sécurité et d'hivernage.



"Respecter les délais, c’est bien, mais cela ne doit pas mener à la précipitation et il y a l’hivernage dont il faut tenir compte. Ce qui est important, c’est que les dispositions ont été prises pour que le travail soit terminé dans les meilleures conditions de sécurité. Et nous espérons que les essayages pourront démarrer au mois de novembre prochain », a déclaré Mayacine Camara sur les ondes de la Rfm.



Pour rappel, le Train Express Régional construit et vendu au Sénégal par l'entreprise française Alstom a été inauguré (ou réceptionné, c'est selon) le 14 janvier dernier par le chef de l'Etat Macky Sall avant de retourner en chantier.