Les excuses de Messi choquent la presse internationale, Chelsea veut piller l’Inter

La presse mondiale analyse les excuses de Lionel Messi, Chelsea veut construire son nouvel effectif autour de stars de l’Inter et le futur trident offensif peu couteux du Barça, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Messi enflamme la presse mondiale



Les excuses Lionel Messi ont provoqué diverses réactions un peu partout dans le monde. Ce samedi, un éditorialiste du journal The Guardian critique ouvertement Messi, le PSG et la Ligue 1. Barney Ronay estime que «la propagande et la politique des richesses pétrolières ont transformé la Ligue 1 en une grotesque pantomime sportive et que cela ne devrait pas être ignoré en Premier League».



Pour résumer ses propos, le journaliste anglais pense que l’argent du PSG a détruit le talent de Messi. En France, aussi, bien évidemment, on décrypte sa vidéo publiée sur Instagram. Pour L’Équipe, «faute avouée à moitié pardonnée».



Le journal rapporte que sa démarche a été appréciée pour apaiser les tensions. Sa publication était une initiative du joueur. Messi joue donc «l’apaisement» comme le titre Le Parisien. Mais le quotidien francilien explique que cela ne change rien à son futur à Paris.



En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, la Pulga ne devrait pas poursuivre l’aventure dans la Ville Lumière. Ses anciens coéquipiers barcelonais défendent Messi face à toutes les polémiques. Javier Mascherano et Arturo Vidal ont trouvé que les supporters parisiens sont complètement fous de l’avoir insulté et que «dans 10 ans, ils le regretteront».



En Argentine, aussi, l’annonce de ses excuses a provoqué de nombreuses réactions. Une fois encore, les journaux locaux s’en prennent aux supporters du PSG qui ont osé toucher au champion du Monde 2022 qui a dû sortir du silence. La Nacion reprend les mots d’Antoine Kombouaré qui a déclaré que l’«on ne doit pas toucher à Messi».



La Serie A dans le viseur de la Premier League



Les festivités continuent à Naples depuis que le titre a été acquis jeudi soir. Et comme le rapporte le Corriere Dello Sport, ce n’est pas prêt de prendre fin, les supporters napolitains ont appelé tout le monde à fêter le titre jusqu’à la fin de la saison.



De son côté, la direction des Partenopei espère ne pas se faire piller cet été. Le président du club a averti tous les courtisans de Victor Osimhen : il n’est pas à vendre. Par contre, ça va être plus compliqué de garder Kim Min-jae. Le sud-coréen est convoité par Manchester United et la Juventus.



Les Red Devils auraient déjà fait une offre avoisinant les 60 millions d’euros. L’Inter aussi risque de se faire voler toutes ses stars par un club anglais. D’après le Daily Telegraph, Chelsea veut faire d’André Onana son gardien titulaire la saison prochaine, faut-il encore que le club se qualifie en Ligue des Champions…



C’est pour la même raison que Lautaro Martinez hésite à quitter la Lombardie pour l’Angleterre. Selon les informations de Football Insider, l’attaquant argentin est devenu la cible prioritaire des Blues et de Manchester United.





Le trident low-cost du Barça



Si le Barça veut se payer les services de Lionel Messi, et bien, il va falloir se débarrasser de plusieurs joueurs. D’après Mundo Deportivo, la direction des Culers veut vendre Ferran Torres, Raphinha et Ansu Fati pour pouvoir satisfaire les exigences de l’Argentin. Mais bon, à part le Brésilien, ils ne souhaitent pas quitter le club.



En cas de départ, il faudra des remplaçants, mais à petit prix. Alors, selon le quotidien, le FC Barcelone veut s’offrir un nouveau trident offensif peu coûteux. On retrouve des joueurs bien connus en Catalogne, comme Pierre-Emerick Aubameyang.



Parti libre à Chelsea, le Gabonais pourrait faire le chemin inverse avec la même méthode. Puis Xavi a été impressionné par les prestations d’Abde Ezzalzouli avec Osasuna. Le joueur prêté cette saison aura du temps de jeu avec les Blaugranas à la rentrée. Enfin, le club espagnol espère toujours recruter Yannick Ferreira-Carrasco. Le Barça posséderait une option d’achat pour Carrasco d’une valeur de 16 millions d’euros, et ce, depuis le mois de janvier.



Mais le club veut continuer à faire baisser son prix. Pour être bien complet sur l’actu des Barcelonais, Sport a dévoilé ce matin le futur contrat d’Inigo Martinez. Le défenseur central percevra à peu près le même salaire que dans le pays basque, soit environ 9 millions d’euros par an. Il va s’engager pour une durée de 2 ans avec le FC Barcelone.