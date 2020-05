Les géants de Serie A brandissent une sacrée menace pour la reprise, le Barça tient déjà une recrue pour le retour de la Liga

L'Inter, l'AC Milan et La Juve ne sont pas d'accord avec le calendrier



En Italie, toute la presse fête le retour du football. Car c'est désormais officiel, la Serie A va bien reprendre, le 20 juin prochain ! Forcément la nouvelle fait les gros titres dans tous les médias transalpins. C'est le cas de La Gazzetta dello Sport, « On joue » titre le journal au papier rose, qui rapporte aussi un point important concernant la reprise. La Coupe d'Italie se jouera du 13 au 17 juin. Une situation qui ne plaît pas aux trois grands clubs historiques, qui ne comptent pas se laisser faire. L'Inter, l'AC Milan et la Juventus refusent ce calendrier et menacent même de ne pas envoyer leur équipe. Ce sont les Nerazzurri qui mènent la fronde. Car ils pourraient jouer jusqu'à 3 matchs en 6 jours, entre la demi-finale, la finale et le championnat. Leur solution serait d'envoyer l'équipe réserve pour jouer les demi-finales de la Coupe. Du côté du Corriere dello Sport, on parle surtout du retour du ballon rond. « Et allez ! », titre le quotidien, « Le foot repart ». Même son de cloche en Une de Tuttosport, et du Quotidiano Sportivo. « Un été avec de la Serie A tous les jours », peut-on lire en Une de ce dernier.



Luis Suarez est de retour



En Espagne, le Barça a une nouvelle recrue en vue de la reprise de la Liga. Il s'agit de Luis Suarez, s'amuse Sport. Blessé avant l'arrêt de la compétition, il devrait être rétabli et apte à jouer pour le premier match contre Majorque, le 14 juin. L'attaquant uruguayen a affirmé au journal barcelonais qu'il revenait plein d'envie et de motivation. « Notre ambition est de gagner tout ce que nous pouvons », a-t-il déclaré. À noter aussi concernant le mercato du Barça, que l'Inter ne veut pas céder sur le dossier Lautaro Martinez. Le club lombard ne veut pas laisser partir son buteur, le seul moyen de le faire venir sera de payer la clause libératoire de 111 millions d'euros, comme le rapporte Sport.



Benfica suit la piste David Luiz



Enfin, on termine ce tour de la presse au Portugal. David Luiz pourrait bien faire son retour du côté de Benfica, son premier club en Europe. Le défenseur brésilien arrive en fin de contrat, et Arsenal ne semble pas vouloir le prolonger. Pour l'instant, en tout cas, la direction des Gunners n'aurait amorcé aucune négociation dans ce sens. Benfica a déjà sauté sur l'occasion et se serait positionné, d'après O Jogo. La piste David Luiz est donc sérieuse. L'un des seuls obstacles pourrait être le salaire. Le Brésilien étant habitué aux paies généreuses de Premier League...