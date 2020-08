Les inondations au Niger forcent 225 000 personnes à quitter leurs maisons

Le 18 août, un premier bilan faisait état de 38 morts et plus de 150 000 sinistrés ; preuve que les eaux sont montées à une vitesse importante.



Plus de 200 mille personnes été déplacées par les inondations et les combats dans le bassin du lac Tchad selon l'Organisation internationale pour les migrations.



L'OIM affirme que le bassin, partagé par le Tchad, le Nigéria et le Niger, connaît les précipitations les plus élevées depuis trente ans. La région est également touchée par l'insécurité, les groupes jihadistes nigérians organisant de fréquentes attaques.



Les inondations dans les pays sahéliens sont de plus en plus spectaculaires et meurtrières ces dernières années.



Un paradoxe quand on sait que les précipitations sont rares dans des pays comme le Niger, le Mali ou le Tchad.



En 2019, les inondations au Niger avaient fait 32 morts et plus de 226 000 sinistrés.