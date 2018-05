Les inspecteurs d’Etat envahissent l’UGB

L’Inspection générale d’Etat (Ige) a dépêché ses agents à l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. Ces vérificateurs sont chargés de faire la lumière sur les lenteurs observées dans le paiement des bourses aux étudiants, lesquelles lenteurs sont à l'origine des échauffourées entre ces derniers et les forces de l’ordre avec comme conséquence, la mort de Mouhamed Fallou Sène.



Nos confrères de l’As qui livrent l’information, relèvent que les inspecteurs ont établi leur quartier général à Sanar. Cette présence répond à l’injonction du chef de l’Etat, qui avait demandé, au lendemain de la mort de Fallou Sène, de faire l’état des lieux pour déterminer les goulots d’étranglement.



Il est avéré que les services du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri) avaient fait les états depuis le 13 avril mais, les 3 chèques n’ont été émis qu’à partir du 4 mai et en 3 tranches (3, puis 2 et enfin un milliards de francs Cfa) en lieu et place d’un seul chèque de 6 milliards de francs Cfa.



Les inspecteurs devront aussi se pencher sur les termes du contrat d’exclusivité accordé à Ecobank pour le paiement des bourses d’autant plus que ce contrat date de 2008 et à l’époque, les étudiants étaient au nombre de 37 000 tandis qu’aujourd’hui, ils ont atteint les 117 000.