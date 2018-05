Les jeunes républicains des Parcelles Assainies prennent la défense de Amadou Ba et...

Face à l'insistance de la communauté estudiantine du Sénégal, qui réclame le limogeages du ministre des Finances et celui de l'Enseignement supérieur, les proches de Amadou Ba ont fait face à la presse ce vendredi pour défendre leur leader.



La jeunesse républicaine des Parcelles Assainies, qui se trouve être le fief du ministre des Finances, estime qu’il y a des "pyromanes encagoulés de la sphère politique" et qui veulent tout simplement détruire Amadou Bâ.



«Nous condamnons avec la dernière énergie les différentes réactions aux relents politiciens, notées suite à cet incident malheureux. La politisation à outrance de cette affaire n’honore ni leurs auteurs ni leurs commanditaires», a déclaré leur responsable, Mamadou Sow.



Ces jeunes regrettent et condamnent la violence survenue lors des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre à l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis et qui a occasionné la mort de l’étudiant Fallou Sène.