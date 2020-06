Les joueurs du FC Barcelone indignés par l'arbitrage pro Real Madrid, la Premier League veut aller contre l'UEFA sur le mercato

C'est la guerre ! Ce matin, découvrir les titres de la presse espagnole ressemble à regarder une passe d'armes entre deux clubs : le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Blaugranas ne décolèrent pas après les faits de jeu qui auraient permis aux Madrilènes de reprendre la tête de la Liga dimanche soir contre la Real Sociedad (2-1). Ce matin, Sport en remet une couche en indiquant que le vestiaire du Barça est indigné de ce qu'il a vu de la part du corps arbitral à Anoeta. Quiqué Sétien en a rajouté aussi en conférence de presse, se demandant si la VAR était bien utilisé par les arbitres. Pour Sport, le titre se jouera «contre le Real Madrid, mais aussi contre l'assistance vidéo» en cette fin de saison. C'en est trop pour les Madrilènes, qui «en ont marre», selon Marca. Les dirigeants du club merengue se seraient indignés des propos de certains membres du Barça. Comme Gérard Piqué qui a parlé de «honte» après le match de dimanche. Bref, l'ambiance est délétère et le moindre coup de sifflet en cette fin de saison pourrait avoir de lourdes conséquences.



Le duo CR7-Dybala régale l'Italie

Ils sont de retour ! Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala ont enfin lâché les chevaux hier lors de la victoire de la Juventus (2-0) sur le terrain de Bologne, pour ce qui constituait le grand retour de la Vieille Dame en Serie A. Les deux hommes ont été les buteurs du soir côté turinois et ils font tous les deux la une de plusieurs journaux ce matin. La Gazzetta dello Sport parle d'un duo «Dybaldo», alors que le Corriere dello Sport évoque «un couple» qui a permis à la Juve de prendre 4 points d'avance sur la Lazio avant la suite de la 27e journée dans les prochains jours. Le duo lusitano-argentin fait aussi la couverture des médias généralistes comme La Stampa qui écrit que cette Vieille Dame «est bien différente en championnat» qu'en Coupe. Du moins, c'était le cas ce lundi soir.



La Premier League veut aller contre l'UEFA

La semaine dernière, l'UEFA faisait le point sur la situation du football européen après la crise du coronavirus qui a bousculé le continent. L'instance européenne a pu dévoiler le calendrier de la fin de la Ligue des champions et a confirmé que l'Euro aurait bien lieu l'été prochain. Mais le président Alexander Ceferin a aussi indiqué qu'il serait préférable que tous les pays européens terminent le prochain mercato estival au plus tard le 5 octobre prochain, afin de commencer la prochaine Ligue des champions avec des effectifs bien définis. Une recommandation qui ne semble pas plaire à la Premier League. Si l'on en croit le Daily Mail du jour, les clubs anglais pourraient voter aujourd'hui un texte qui permettrait aux Anglais de prolonger la fenêtre des transferts au-delà du 5 octobre. Et ainsi aller contre l'Europe. De quoi mettre la pagaille sur le mercato européen.