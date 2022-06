Les législatives ne doivent pas inciter aux dérapages verbaux ( ministre de la Justice)

Les prochaines élections ne doivent, sous aucun prétexte, être l’occasion de se livrer à des dérapages verbaux de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des citoyens ou à jeter le discrédit sur les institutions, déclare le ministère de la Justice dans un communiqué parcouru par l’APS.



‘’Au cours d’un rassemblement [tenu] à la place de la Nation, monsieur Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a tenu publiquement des propos outrageants à l’encontre du président de la République’’, rappelle le service de communication dudit ministère.



Ce département ministériel ‘’condamne fermement ces [propos] d’une particulière gravité’’ et affirme qu’ils visent ‘’la personne incarnant la plus haute institution de la République’’, en l’occurrence le chef de l’Etat, Macky Sall.



Le service de communication du garde des Sceaux affirme que ‘’les échéances électorales futures ne sauraient être le prétexte à des dérapages verbaux de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des citoyens ou à jeter le discrédit sur les institutions’’.



Les propos décriés par le ministère de la Justice auraient été tenus par le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, lors d’un rassemblement organisé mercredi à Dakar par des coalitions de partis d’opposition.



Le député élu de Bokk Gis Gis (opposition), investi par la coalition Yewwi Askan Wi pour les élections législatives du 31 juillet prochain, a été arrêté jeudi et déféré au parquet vendredi matin pour des faits présumés de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles et d’offense au chef de l’Etat, selon plusieurs médias.



‘’Conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays, la chancellerie (le garde des Sceaux et ses services) a donné des instructions au ministère public pour que l’auteur de tels faits soit poursuivi’’ en justice, ajoute le communiqué.