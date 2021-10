Les médecins veulent mettre fin à l'exercice illégal de leur profession

L’exercice illégal de la médecine demeure un problème pour les professionnels du secteur. Aujourd’hui, on ne sait pas avec exactitude le nombre de victimes liées à cet exercice illégal au Sénégal. Le niveau niveau d’obtention d’autorisation des structures installées dans le privé est effarant a renseigné « Le Quotidien ».



Sur 125 structures visitées, seules, 71 étaient en règle, soit 56,8 %. 28 établissements n’avaient pas d’autorisation, soit 39,2 %. Parmi ces structures, 4 avaient des dossiers en cours au niveau du ministère de la Santé, mais avaient commencé à fonctionner sans avoir leurs arrêtés qui étaient en cours. Une révélation faite samedi dernier par Dr Henriette Cécile Diop la directrice des Établissements privés de santé au ministère de la Santé et de l’action sociale, lors de la cérémonie officielle de lancement du plan stratégique de développement 2021-2025.



« Sur les 125 structures de prestation de soins, dont 39 cabinets médicaux, 40 cabinets paramédicaux, 25 cliniques, 11 centres de santé et autres qui représentent tout ce qui est illégal, ce sont les postes de santé communautaires, les structures d’accouchement à domicile avec les matrones, les cabinets obstétriciens, les structures chinoises, un centre de dialyse et une case de santé », a-t-elle affirmé.



À la date du 30 septembre 2021, quelque 3 040 médecins sont inscrits au tableau avec 80 % pour la section A et 20 % pour la section B, a déclaré Dr Abdou Kane Diop, membre du bureau de l’Ordre des médecins. « C’est la liste officielle de référence pour les populations avec 36 spécialités dont 46 % de médecins généralistes, 6,5 % pour la gynécologie, 5,5 % pour la pédiatrie et 3,5 % pour la cardiologie et les femmes représentent le tiers depuis 2018 », a précisé le médecin.



L’inscription au tableau de l’Ordre national des médecins est obligatoire pour exercer la profession de médecin au Sénégal, a souligné Dr Boly Diop, président de l’Ordre national des médecins des Sénégal (Onms). «Nous travaillons en parfaitement collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice pour que ceux qui exercent la médecine de manière illégale soient poursuivis et sanctionnés. Parce que celui qui exerce le métier sans autorisation commet d’autres infractions ».