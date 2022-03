Les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme d’affaires en Afrique

Avec 67 millions de visiteurs en 2019 il est devenu la deuxième région du monde où la croissance du secteur est la plus forte, après l'Asie-Pacifique (rapport Jumia Travel - septembre 2019).



Ce n’est pourtant pas une filière qui fait rêver les étudiants. Mais des pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Rwanda et le Cameroun, misent sur ce secteur et proposent des cursus de formation.



Avec la pandémie, l’insécurité dans certains pays, l'industrie de l’hôtellerie peut-elle tirer son épingle du jeu et créer des emplois ? Comment proposer une formation de qualité dans ces métiers ?