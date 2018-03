Les ministres de la Santé et des Forces armées au chevet des blessés du crash de l'hélicoptère de l'Armée

Le ministre des Forces armées Augustin Tine et le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr se sont rendus ce jeudi matin à l'hôpital Pricncipal au chevet des rescapés du crash de l'appareil MI 17, survenu mercredi dans les marécages de Missirah.



Le ministre des Forces armées Augustin Tine a constaté que les blessés bénéficient des meilleurs soins dans ladite structure hospitalière.

"Nous avons constaté que la prise en charge est excellente. Tous les chirurgiens sont à pied d'oeuvre pour des examens complémentaires et autres. Et tout ceux qui devront être opérés le seront. Nous avons aussi rencontré certains malades qui étaient bien conscients et qui ont échangé avec nous et je pense que le moral est bon", a déclaré le ministre des Forces armées, accompagné par son collègue de la Santé, de Benoît Sambou, responsable apériste de Ziguinchor et de plusieurs autorités de l'armée, de la gendarmerie et de la police