Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 04 juillet 2018

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

- Monsieur Pape Demba DIALLO, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Pikine, est nommé Préfet du Département de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Mor Talla TINE, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Mor Talla TINE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Tambacounda, est nommé Préfet du Département de Bambey, en remplacement de Monsieur Moustapha NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Moustapha NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Bambey, est nommé Préfet du département de Pikine, en remplacement de Monsieur Pape Demba DIALLO, appelé à d’autres fonctions ;



- Madame Ramatoulaye DIENG, Administrateur civil principal, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) du Ministère de l’Intérieur, en remplacement de Monsieur Cheikh Sadibou DIOP, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Mademba GUEYE, hors hiérarchie, est nommé Directeur de la Justice de Proximité et de la Promotion de l’Accès au Droit à l’Administration centrale du ministère de la Justice ;



- Madame Aïssatou TRAORE, Journaliste, précédemment en service au Centre national d’Information et de Documentation (CNID), est nommée Directeur du Centre national d’Information et de Documentation (CNID) au ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du Volontariat, poste vacant.





Le Secrétaire général du Gouvernement,

Porte-parole