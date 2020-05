Les nouvelles mesures du Préfet de Dakar contre la propagation du Covid19: fermeture de tous les marchés les samedis et dimanches

Le Préfet de Dakar a tenu ce jour une rencontre d’échanges avec les acteurs du commerces sur la régulation du fonctionnement des lieux de commerce dans le contexte du Covid-19. Des autorités administratives ont pris part à cette rencontre. Parmi elles, on peut citer :



Pour le compte des services de l’Etat : Le chef du service régional du commerce et le médecin chef du district de Dakar-Sud.

Pour le compte des collectivités territoriales : Les maires des Parcelles Assainies et de Grand Dakar ainsi que l’adjoint au maire de Yoff.



Au titre des associations de commerçants : Quatre représentants de Unacois Jappo et Unacois Yessal.

Au titre des délégués de marchés : Deux représentants de ASCODEM.

Au titre des marchands ambulants : Un représentant de AJDM.



Au titre des associations de consommateurs : Un représentant de ASCOSEN

Tous les participants ont adhéré massivement à la proposition du Préfet de Dakar.



Après échanges, il a été retenu que :

• Dans les marchés :

> Ouverture des commerces de produits alimentaires : LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI.

> Ouverture des autres commerces et activités non alimentaires : MARDI ET JEUDI SEULEMENT

> FERMETURE TOTALE DE TOUS LES MARCHÉS : SAMEDI ET DIMANCHE

• Dans les grandes surfaces: Limitation de la présence simultanée de clients dans les enceintes.



Autres points : Les participants ont sollicités la présence de forces de l’ordre pour aider les agents municipaux pour le respect des gestes barrières.

Les commerçants ont sollicité l’accompagnement de l’Etat à l’image de ce qui a été annoncé pour les autres secteurs notamment le transport public.



Avec Dakar Today