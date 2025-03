« Les numéros de cartes SIM non identifiés seront restreints à partir du 18 mars 2025 et suspendus le 31 mars 2025 », ARTP

Pour renforcer la sécurité publique et la protection des consommateurs l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a lancé une campagne d'identification obligatoire. Dans un communiqué en date de ce jeudi 13 mars, l’ARTP rappelle aux abonnés des opérateurs de téléphonie mobile (Orange, Yas, Expresso, Hayo, Promobile,) que l'identification des numéros est une obligation légale.



En conséquence, l’Autorité informe aux clients que conformément à un plan d'action arrêté de concert avec toutes les parties prenantes, les numéros non correctement identifiés seront restreints à partir du 18 mars 2025 et suspendus à la date du 31 mars 2025.

Ainsi tous les clients disposant d'une carte SIM, non correctement identifiée sont invités à régulariser leur situation en présentant une pièce d'identité valide (Carte nationale d'identité ou Passeport) auprès de leur opérateur ou au niveau des points de vente dédiés.