Les occupants du Titan ont compris que la fin était proche une minute avant l’implosion: “Ce moment a dû être très dur”

Pour cela, le spécialiste s’est basé sur le poids du submersible, la poussée, la masse, l’accélération, la vitesse de chute d’un corps libre et le coefficient de frottement exercé par l’eau sur un corps en chute. Pendant les 48 à 71 secondes avant le drame, les occupants ont chuté de manière incontrôlée et verticale jusqu’au moment de l’implosion. Le submersible aurait rencontré un “problème électrique” le laissant “sans propulsion à 1700 mètres de profondeur”.

“Ce moment a dû être très dur pour tout le monde parce qu’ils tombaient sans contrôle et qu’ils étaient conscients que leur fin était proche. C’était certainement le pire, parce qu’après cela, tout s’est passé très vite. C’était une contraction instantanée. L’implosion ressemblait à l’éclatement d’un ballon. La mort a été immédiate”, a-t-il analysé.

L’angoisse la plus totale. José Luis Martin, ingénieur et expert en sous-marin, a affirmé lors d’une interview pour le journal espagnol NIUS que les passagers du Titan ont compris que leur plongée tournait mal “entre 48 secondes et 1mn11" avant l’implosion de l’engin. Son analyse technique, qui permet de mieux comprendre le déroulement de l’expédition, a permis de calculer le temps exact de la chute libre.