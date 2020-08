Les offres pour enrôler Ismaila Sarr fusent de partout

Auteur de 28 matchs et 5 buts avec Watford cette saison, ismaïla Sarr a été malheureusement relégué en Championship (D2 anglaise) avec le club anglais. Mais l’ailier sénégalais ne devrait pas jouer en deuxième division la saison prochaine. Depuis quelques semaines, Sarr affole l’Europe. Recruté à 30 millions d’euros l’été dernier, l’ancien joueur du FC Metz est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Alors que la presse anglaise parle déjà d’un intérêt de Liverpool pour le sénégalais, The Sun indique que Crystal Palace envisage de recruter le joueur de 22 ans en cas de départ de Wilfried Zaha.



Les Eagles seraient prêts à offrir 44 millions d’euros à Watford pour ismaïla sarr. Wolverhampton (si départ de d’Adama Traoré) et le borussia Dortmund seraient aussi sur les rangs. Dortmund garderait un œil très attentif sur la situation d’Ismaïla Sarr, notamment si Jadon Sancho que l’on annonce avec insistance du côté de Manchester United, venait à mettre les voiles. sous contrat jusqu’en 2024 à Watford, Sarr disposerait d’un bon de sortie fixé à 45/50 millions d’euros.