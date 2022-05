Les politiques maliens divisés autour de la dénonciation des accords de défense avec la France

Les soldats français avaient, dans tous les cas, prévu de quitter définitivement le pays d’ici la fin de l’été. Mais cette décision pourrait compliquer la fin de ce désengagement, elle marquant surtout un point de rupture supplémentaire dans les relations entre la junte militaire au pouvoir à Bamako et les autorités françaises.



Pour Sory Ibrahima Traoré, président du Front pour l'émergence et le renouveau au Mali (FER-Mali), cette « décision est justifiée » et « compréhensible », dit-il, à la tête d’une organisation politique qui soutient les autorités de transition.



Cette décision n’est pas une surprise, puisque depuis un moment, les rapports politiques et militaires entre le Mali et la France étaient très problématiques. La suspicion était vraiment à son comble. Donc nous et le peuple malien en général étaient préparés à cette rupture. Cette rupture est justifiée et c’est une rupture compréhensible, souhaitée et soutenue par une majorité du peuple malien.



Abdoulaye Coulibaly ne partage pas cette opinion. Le président de l’Initiative pour la concrétisation des attentes du peuple (Icap), parti membre du Cadre qui rassemble les mouvements opposés aux actuelles autorités de transition maliennes, déplore une prise de position qui aurait dû être laissée « au gouvernement prochain, démocratiquement élu ».



« Cette transition n’a aucune légitimité de rompre les accords signés par un gouvernement démocratiquement élu. Ce gouvernement ne représente pas les Maliens, donc je pense que s’il voudrait vraiment rompre les accords avec la France, il devrait laisser cette question au gouvernement prochain, un gouvernement démocratiquement élu. C’est très dangereux parce qu’aujourd’hui on a besoin de tous nos partenaires, dont la France et tous les autres, vu l’insécurité grandissante, et c’est encore dangereux parce que ce n’est pas le rôle de la transition de rompre ces accords-là. On doit se rappeler que c’est la France qui a libéré le Mali et je profite pour rendre hommage aux soldats français, maliens et d’autres nations qui se sont sacrifiés pour libérer le Mali. Le slogan que vous voyez aujourd’hui au Mali, "à bas la France", cela ne représente pas sincèrement les Maliens. »



Bamako et Paris auraient intérêt à un départ sans heurts



Pour l’Ivoirien Arthur Banga, enseignant-chercheur à l’université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan, la situation peut générer des complications. Mais ce spécialiste des questions de défense juge cependant que les deux parties ont intérêt à ce que le départ de l’armée française se passe sans heurts.