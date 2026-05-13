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Nairobi 2026 : le Sénégal mise sur sa « Dream Team » pour séduire partenaires et investisseurs

Autour du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal déploie à Nairobi une délégation composée de figures majeures du patronat, de la finance internationale et du sport afin de renforcer son positionnement stratégique lors du sommet Africa Forward.



Nairobi 2026 : le Sénégal mise sur sa « Dream Team » pour séduire partenaires et investisseurs
En marge du sommet « Africa Forward » organisé à Nairobi, le Sénégal mène une importante offensive de diplomatie économique à travers une délégation réunissant plusieurs personnalités influentes du monde des affaires, de la finance et du sport.

Aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye figurent notamment Baidy Agne, Makhtar Diop et Mamadou Diagna Ndiaye.

Cette présence de haut niveau illustre la volonté des autorités sénégalaises de renforcer l’attractivité économique du pays et de consolider sa place dans les grandes discussions africaines sur la souveraineté financière, énergétique et le développement.

La délégation sénégalaise a notamment pris part aux échanges avec plusieurs partenaires internationaux, dont le président français Emmanuel Macron.

Selon plusieurs observateurs, cette stratégie vise également à rassurer les investisseurs dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et énergétiques, notamment après les récentes alertes liées au réseau de l’OMVS.

En réunissant des profils issus du patronat, des institutions financières internationales et de l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Sénégal cherche à projeter l’image d’un pays capable de mobiliser ses compétences de haut niveau au service de son rayonnement continental.
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Mercredi 13 Mai 2026 - 08:22


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