Nairobi 2026 : le Sénégal mise sur sa « Dream Team » pour séduire partenaires et investisseurs

Autour du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal déploie à Nairobi une délégation composée de figures majeures du patronat, de la finance internationale et du sport afin de renforcer son positionnement stratégique lors du sommet Africa Forward.

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