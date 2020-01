Les premières images de la marche de #ÑooLank ce vendredi à Dakar

Le Collectif Ñoo Lank marche ce vendredi sur les rues de Dakar pour protester contre la hausse du prix de l’électricité et l’emprisonnement de Guy Marius Sagna et deux autres de ses camarades. Les Sénégalais sont sortis en masse pour se joindre à la lutte initiée par Bentaleb Sow et Cie. Regardez les premières images .