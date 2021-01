Les premiers mots d'Alioune Badara Baldé à Rotterdam: «travailler très dur pour réussir ici»

« Je connais bien le footballeur pour avoir été entraîneur à Diambars et l’avoir dirigé chez les U17. C’est loin d’être un hasard de le voir faire partie des attaquants qui comptent dans notre Ligue 1 sénégalais. Ne vous fiez surtout pas à sa carrure, il est frêle mais c’est un très bon attaquant qui sait frapper au moment opportun. Quand on le voit pour la première fois avec son petit gabarit, on a tendance à le sous-estimer mais on risque de le regretter. Baldé rate rarement la cible et il est très patient comme footballeur. Je vous le dis en toute sincérité, c’est un futur grand » disait Malick Daf qui ne tarissait pas d’éloges pour celui qui devait être son adversaire le week-end dernier.



Alioune Badara Baldé ne sera finalement du choc Diambars – Jaraaf puisqu’il était dans les formalités pour rejoindre l’occident. Véritable pourvoyeur de talents pour les grandes ligues européennes, le Sénégal ne déroge pas à la règle avec le départ pour le vieux continent d’un espoir du football sénégalais.



Meilleur buteur de Ligue 1 avec trois buts en deux matches, Alioune Badara Baldé n’aura pas l’opportunité d’empiler d’autres buts. Annoncé depuis plusieurs jours, son transfert a été officialisé ce mardi. Le joueur de l’institut Diambars va en effet déposer ses baluchons au Feyenoord Rotterdam où il a signé un contrat de quatre ans et demi.



Considéré comme l’un des plus grands talents d’Afrique à son âge, le joueur qui a fêté ses 18 ans à la fin de l’année 2020, a réussi à convaincre les dirigeants de l’actuel quatrième de l’Eredivisie, lui qui était en contacts très avancés avec le Borussia Dortmund. Classé parmi les 10 joueurs à suivre lors de la coupe du monde U17 en 2019 par le magazine France Football, Alioune Baldé fait le grand saut et part à la découverte du haut niveau.



Ce dernier ne cache pas ses ambitions avec son nouveau club. « Je suis très heureux d’être ici. Feyenoord est un grand club, donc le choix de venir ici n’a pas été difficile. A partir de maintenant, je suis un joueur de Feyenoord et je vais travailler très dur pour réussir mes objectifs ici », a déclaré le Lionceau.



Pour leur part, les dirigeants du club hollandais se sont réjouis de l’arrivée d’Alioune Badara Baldé à l’image du directeur sportif qui est très heureux de l’accueillir. « Le fait qu’il signe avec nous en dit long. Il a confiance en notre projet, tout comme nous avons confiance en ses capacités. C’est un garçon très talentueux et nous le suivions depuis un certain temps maintenant », indique Frank Arnesen. Reste maintenant à la jeune pépite sénégalaise de répondre aux attentes placées en lui.



Le Témoin