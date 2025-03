Les premiers mots de Pape Mada Ndour après son limogeage

Quelques heures après l’annonce de son limogeage par le président Bassirou Diomaye Faye, Pape Mada Ndour, ancien directeur de cabinet du chef de l’État, a rompu le silence dans un message publié sur sa page Facebook. Loin de toute animosité, il a exprimé sa gratitude envers le président et les Sénégalais, tout en clarifiant les circonstances de son départ.



Depuis la diffusion de l’information mettant fin à ses fonctions, Pape Mada Ndour a reçu un flot de soutien de la part des Sénégalais. « Les Sénégalais, de tous les horizons, me témoignent leur soutien. Je les remercie du fond du cœur », a-t-il écrit. Il a tenu à préciser que sa récente sortie médiatique, qui avait suscité des réactions, n’était en rien liée à la décision du président. « J’avais reçu l’accord du président de la République avant de participer à cette émission. Par ailleurs, j’ai même reçu les félicitations de Monsieur le Premier ministre, qui en avait vu des extraits », a-t-il expliqué.



Pape Mada Ndour a adressé ses remerciements au Président Bassirou Diomaye Faye. « Je remercie chaleureusement Monsieur le Président de la République de m’avoir choisi, parmi tous les Sénégalais, pour être son chef de cabinet et donc l’un de ses plus proches collaborateurs. » Il a également salué l’opportunité qui lui a été offerte de servir au sommet de l’État, ainsi que les moments privilégiés partagés avec le président. « Je le remercie enfin de m’avoir écouté durant de longues heures parfois, consulté et partagé avec moi des moments uniques. »



Confiant en l’avenir du Sénégal sous la direction de Bassirou Diomaye Faye, l’ancien directeur de cabinet a réaffirmé son engagement envers son pays et son parti. « Je connais sa détermination à conduire le Sénégal à bon port et suis certain de ses capacités à y parvenir. Naturellement, je reste disponible aux côtés de tous les Sénégalais et avec mes frères de parti pour contribuer à la réalisation du projet, là où le devoir m’appellera. »



Pape Mada Ndour a conclu son message en adressant ses vœux à l’occasion du mois sacré de Ramadan : « Ramadan Mubarak. Alhamdoulilah alakoulihal. »