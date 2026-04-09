Sangalkam : deux hommes arrêtés pour actes contre nature

Depuis l’éclatement de l’affaire liée à l’arrestation des présumés homosexuels par la brigade de recherches de Keur Massar, de nouveaux faits continuent toujours d’alimenter l’actualité. Le département de Rufisque a ainsi été le théâtre, ce jeudi, d’un scandale sexuel.



Selon des informations, deux hommes ont été surpris hier en pleins ébats sexuels dans un domicile à Sangalkam.



Alertés, les éléments de la brigade territoriale de Sangalkam sont intervenus pour les extraire d’une foule en colère, évitant ainsi tout acte de violence à leur encontre.



Sur instruction du procureur du Tribunal de grande instance de Rufisque, les deux suspects ont été placés en garde à vue pour « actes contre nature ». Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.