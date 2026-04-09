Kolda : la tournée économique du chef de l’État reportée à une date ultérieure

La tournée économique du Président de la République, initialement prévue du 12 au 14 avril 2026 dans la région de Kolda, a été renvoyée à une date ultérieure, a appris le correspondant local de PressAfrik de source officielle.



Selon notre informateur, ce report est lié à des contraintes logistiques majeures. En effet, l’ordination épiscopale de l’abbé Joseph Francis Janvier Badji, nommé évêque coadjuteur de Kolda, programmée les 11 et 12 avril, a entraîné une forte affluence dans la région. Tous les réceptifs hôteliers du Fouladou affichent ainsi complet à l’approche de cet événement religieux d’envergure.



Face à cette situation, les autorités ont estimé qu’il serait difficile, voire impossible, d’accueillir simultanément les délégations attendues pour la tournée présidentielle et les nombreux fidèles, invités et officiels mobilisés pour l’ordination.



« La région ne dispose pas actuellement des capacités d’hébergement nécessaires pour faire face à ces deux événements d’envergure au même moment », a expliqué la source officielle.



Ce report, bien que contraint, devrait permettre une meilleure organisation de la visite présidentielle dans cette région du sud du pays, où plusieurs projets de développement sont attendus. Aucune nouvelle date n’a, pour l’heure, été annoncée.