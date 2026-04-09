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Gestion des données : le ministère de l’Éducation et la CDP s’engagent pour la protection de la vie privée des élèves et enseignants



Gestion des données : le ministère de l’Éducation et la CDP s’engagent pour la protection de la vie privée des élèves et enseignants
Le ministère de l’Éducation Nationale et la Commission de protection des Données Personnelles ont signé, ce jeudi 9 avril 2026, une convention de partenariat visant à encadrer la gestion des données dans le système éducatif.
 
Selon une note du ministère, cet accord cadre définit les modalités de collaboration entre les deux institutions pour assurer une gestion sécurisée et transparente des données au sein du système éducatif.
 
Dans un contexte de digitalisation croissante des méthodes d'enseignement, cette initiative vise à renforcer la protection de la vie privée des élèves, des enseignants et du personnel administratif. Elle prévoit notamment la mise en œuvre de politiques de sécurité conformes aux lois en vigueur ainsi que le développement de programmes de sensibilisation à la citoyenneté numérique et à l'usage responsable des technologies en milieu scolaire.
 
À travers cet engagement, les autorités ambitionnent de consolider la sécurité de l’environnement numérique éducatif et de promouvoir une véritable culture de protection des données à caractère personnel au Sénégal.
 
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Moussa Ndongo

Jeudi 9 Avril 2026 - 19:07


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