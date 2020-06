Les premiers transferts officiels du mercato estival en Ligue 1

L'OL et le PSG ont validé Toko-Ekambi et Icardi

Vendredi, la Ligue de football professionnel annonçait la nouvelle : les clubs français allaient pouvoir lancer leur mercato sur la scène nationale . Depuis ce matin en effet, les transferts de joueurs entre clubs français uniquement sont autorisés. Une aubaine pour pouvoir entrer dans les comptes de la saison en cours les quelques millions grattés par ce biais. Mais quels sont les clubs qui ont déjà enregistré l'arrivée de nouveaux joueurs ?Cinq formations de Ligue 1 ont déjà saisi l'opportunité en bouclant la venue de nouveaux éléments. Il y a par exemple le FC Nantes, qui a recruté, en fin de contrat, le défenseur du Stade Brestois Jean-Charles Castelleto, 25 ans. L'AS Saint-Étienne a tenté un pari en engageant un joueur de National 2, Jean-Philippe Krasso, libre, en provenance d'Épinal, qui avait réalisé un superbe parcours en Coupe de France.Le plus gros coup revient probablement au FC Metz qui a recruté définitivement Kevin N'Doram, milieu de terrain de l'AS Monaco qui était prêté durant la saison 2019-2020. Le club lorrain a déboursé 4,5 M€ pour le signer jusqu'en 2024. Parlons aussi des clubs qui ont activé les options d'achat. On pense bien sûr au Paris Saint-Germain, qui a validé le transfert définitif de son attaquant italien Mauro Icardi, et de l'Olympique Lyonnais, qui en a fait de même avec Karl Toko-Ekambi.Dijon a lui récupéré Aurélien Scheidler, acheté puis laissé en prêt à Orléans en Ligue 2. De même, l'OL va pouvoir s'appuyer sur le meilleur buteur de la deuxième division, Tino Kadewere (24 ans). L'attaquant zimbabwéen a signé jusqu'en 2024 avec le club rhodanien. Voilà donc les premiers mouvements effectués par les clubs français de l'élite. D'autres pourraient rapidement suivre, comme Jérémy Morel, attendu du côté de Lorient, en attendant les plus gros poissons tel Mbaye Niang, que l'OM espère pouvoir attirer...