Les prix à la consommation du mois de mars 2023 ont diminué de 0,7% (Ansd)

Les prix à la consommation du mois de mars 2023 ont diminué de 0,7%, comparés à ceux du mois précédent, informe l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Cette évolution résulte, principalement, de la baisse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,3%) et, dans une moindre mesure, des « biens et services divers » (-0,2%) ainsi que des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (-0,1%).



Toutefois, selon le document, le renchérissement des services de « communication » (+0,9%), de « transports » (+0,2%) et de « santé » (+0,2%) a amoindri cette tendance baissière. Par rapport au mois de mars 2022, les prix à la consommation se sont accrus de 9,5%.



L’inflation sous-jacente a augmenté de 0,2% en rythme mensuel et de 6,2% par rapport au mois de mars 2022. A l’origine, les prix des produits locaux et importés ont reculé, respectivement, de 0,7% et 0,4% en mars 2023, par rapport au mois précédent. En variation annuelle, ils se sont accrus, respectivement, de 9,7% et 8,2%.