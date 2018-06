Les pros Khalifa Sall demandent au juge Demba Kandji de dire le droit cette fois-ci

A l’occasion d’une rencontre d’échange et de partage entre militants à Grand Yoff, les partisans du maire de la ville de Dakar Khalifa Ababacar Sall ont exprimé leur inquiétude par rapport à l’attitude du juge de la Cour d'Appel Demba Kandji lors du premier jour d’audience du procès en appel de leur leader. Ainsi, ils lui ont demandé de dire le droit cette fois-ci en rendant sa décision et ne pas suivre le Présiden t Macky Sall qui serai t l'instigateur de ce procès .



«Lors du premier jour de l'audience en appel, le juge Demba Kandji s'est comporté comme un officier prêt à exécuter des ordres. Alors que le droit n'est pas un ordre à exécuter, mais l'application de la loi et des textes en vigueur», a fait savoir Bassirou Samb responsable socialiste à Grand Yoff.



Poursuivant son argumentaire, il a également ajouté que : «nous avons vu un juge très excité qui n'était pas du tout serein. Il voulait coûte que coûte aller piétiner les droits de Khalifa Sall, mais nous n'allons pas l'accepter».



Par ailleurs, les pros Khalifa Sall ont saisi l’occasion pour réaffirmer leur soutien au maire de Mermoz-Sacré-Cœur Barthélemy Dias, qui selon eux, est victime du régime dictatorial du chef de l'Etat Macky Sall. «Barthélemy n'a fait que dénoncer un fait. Et, aujourd'hui il est au niveau de la prison de Rebeuss pour 6 mois. Nous sommes fiers de toi et nous sommes prêts également à continuer le combat que vous avez démarré », a laissé entendre le responsable socialiste à Grand Yoff.