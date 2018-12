Les résultats des partielles ivoiriennes connus

Les élections partielles régionales et municipales ont eu lieu dans deux (2) régions et huit communes de la Côte d’Ivoire.



Quelques incidents ont été signalés dimanche lors du scrutin mais cela n’a pas empêché son bon déroulement dans l’ensemble.



La Commission Électorale Indépendante (CEI) a livré lundi les résultats définitifs des partielles.



En ce qui concerne les régions Serey Doh, candidat indépendant remporte les élections dans la région du Guemon (ouest) avec 38,16% face à Evariste Meambly (30,76 %).



Dans la région du Loh Djiboua (sud-ouest), Zakpa Komenan, candidat RHDP est vainqueur avec 41,63% des voix contre 40,78% pour Babli Dominique (candidat indépendant).

Les partielles au niveau des élections municipales ont été suivi dans la ville balnéaire de Grand-Bassam et dans la commune de Port-Bouët au sud d’Abidjan.



Dans ce quartier de la capitale ivoirienne très disputé entre le RHDP et le Parti démocratique de Côted'Ivoire (PDCI-opposition), c’est le candidat de l’opposition, Emmou Sylvestre, qui remporte les élections.



Il obtient 7.993 des voix soit 62,17% contre 4.077 (31,71%) face à Fofana Siandou, candidat RHDP.



Le RHDP confirme par contre sa victoire à Grand-Bassam avec le candidat Jean-Louis Moulot qui a battu le maire sortant Georges Ezaley du PDCI. Ce dernier annonce un nouveau recours en annulation.



A Bingerville, la bataille des indépendants a tourné en faveur de Issouf Doumbia face à Ahin Jean, également indépendant (53,53% contre 44,69%).



Il obtient 7.993 des voix soit 62,17% contre 4.077 (31,71%) face à Fofana Siandou, candidat RHDP.



Le RHDP confirme par contre sa victoire à Grand-Bassam avec le candidat Jean-Louis Moulot qui a battu le maire sortant Georges Ezaley du PDCI. Ce dernier annonce un nouveau recours en annulation.



A Bingerville, la bataille des indépendants a tourné en faveur de Issouf Doumbia face à Ahin Jean, également indépendant (53,53% contre 44,69%).



Succès à Lakota du maire sortant Samy Merhy qui rafle 55,27% des voix face à Kouyaté Abdoulaye (43,61%).



Dans la commune de Boko, le candidat du RHDP est le nouveau maire de la ville. Fofana Salif a obtenu 49,27% des suffrages exprimés.



L’une des rares femmes candidates lors de ces partielles, Kouassi Marie Virginie du RHDP est désormais maire de Rubino avec 54,27% contre 41,90% pour Dessi Hubert.