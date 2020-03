Les shebabs annoncent avoir organisé un forum sur «le Jihad en Afrique de l'Est»

Les photos montrent des dizaines d’hommes, le visage parfois flouté, présentés comme des intellectuels, des chefs tribaux ou encore des savants. Ils sont assis dans un hall décoré, discutant ou écoutant des discours à la tribune de cette conférence baptisée « Forum consultatif concernant le Jihad en Afrique de l’Est ».



A l’ordre du jour : la situation sur le terrain et celle des musulmans aux niveaux économique, politique, sanitaire et éducatif. Une conclusion en 14 points a même été adoptée, parlant de continuer la lutte mais aussi de rejeter l’élection attendue en décembre.



Cette diffusion arrive alors que le mouvement est sur la défensive. Les Américains ne cessent d’intensifier leurs attaques de drones, avec plus d’une trentaine de frappes depuis le début de l’année, un record. Une stratégie qui perturbe la communication et les déplacements des shebabs.



Cette nouvelle propagande intervient aussi alors que le groupe connait des divisions internes, et vient de subir plusieurs défaites, notamment la perte de la ville stratégique de Janaale.



Ce mode de communication est également un symbole montrant que le groupe est organisé, avec ses règles, sa structure, ses débats. Comme si les shebabs cherchaient à montrer qu’ils étaient une autorité légitime, avec sa souveraineté.