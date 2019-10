Les statistiques hors normes de Lionel Messi sur coup franc

CR7 est bloqué à 55

Une assurance tous risques ou presque. De retour à un niveau physique plus que correct, Lionel Messi a encore été l’un des grands artisans de la victoire du FC Barcelone contre Valladolid ce mardi soir (5-1, 11e journée de Liga). L’Argentin a délivré deux passes décisives et inscrit deux nouveaux buts, dont un sur coup franc direct. Un exercice dans lequel la Pulga excelle puisqu’il s’agissait de son 50e en carrière.Avec le Barça, le n° 10 en a transformé 44 (6 avec la sélection albiceleste donc). Le premier d’entre eux date du 14 octobre 2008, face à l’Atlético de Madrid et un certain Grégory Coupet. Sur les 5 dernières années, le Messi télescopique, comme le décrit Sport, a trouvé la mire à 20 reprises dans cet exercice si difficile. C’est plus que la Juventus (15), l’AS Roma, le PSG et l’Olympique Lyonnais (13) ou encore Bologne (12) sur la même période, détaille El Pais !Avec ce nouveau but sur coup franc, le natif de Rosario vient d’égaler une légende dans ce domaine, le Serbe Sinisa Mihajlovic. Il lui reste encore quelques pralines à envoyer pour aller chercher d’autres tireurs d’élite, puisque Zico en compte 101, Juninho 76, Ronaldinho 66, David Beckham 65 et Diego Maradona 62. Cristiano Ronaldo, qui n’a toujours pas scoré de cette manière avec la Juventus (en 28 tentatives toutes compétitions confondues), est lui bloqué à 55.Avec cette arme fatale à disposition, le Barça a en tout cas le sourire. « Il nous surprend tous les jours. Les gens voient la qualité qu’il a. Il vient d’une autre planète. Il est incroyable, je n’ai pas de mots pour parler de Leo », a lâché Arturo Vidal à Movistar + à l’issue de la rencontre. Idem pour Ernesto Valverde en conférence de presse d’après-match. « Que voulez-vous que je vous dise ? Je n’ai plus de mots pour décrire Leo », a conclu le coach blaugrana.