Les syndicats d'enseignants décrètent "48 heures sans classe" à partir de ce mercredi

Il n'y aura pas de cours aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national. Pour cause, le G6, composé du SELS/A, SELS, SNELAS/FC, UDEN, SAEMSS, CUSEMS, la Feder avec une quinzaine de syndicats d’enseignants et l’Intersyndicale des enseignants (Inter-Cadre) composée du Grand Cadre, de l’Useq, de l’Idée, vont tous, bouder les classes, ce, pour 48h.



A rappeler que les dernières discussions entre le gouvernement et le G6 avaient buté sur le montant de l’indemnité de logement. L’Etat avait proposé de 75 000 F CFa mais les syndicats d'enseignants veulent une somme plus conséquente.



Une nouvelle rencontre a été programmée cette semaine entre le chef du gouvernement et les syndicats d'enseignants.