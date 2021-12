Les tests des normes ISO réfutent les allégations de faux relevés des compteurs ITRON

Les tests effectués conformément aux dispositions des normes ISO prouvent de manière concluante que les compteurs ITRON sont entièrement conformes aux normes ISO 4064-2. Contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias au Sénégal, et à une déclaration de l'Autorité de Métrologie, les compteurs d'eau d'Itron sont conformes à toutes les normes en vigueur, que ce soit au niveau sanitaire ou métrologique et sont donc adaptés à un usage domestique.



En ce qui concerne les compteurs commandés par SEN'EAU, ITRON a fourni la preuve de leur conformité métrologique aux normes en vigueur, notamment la norme ISO 4064-2, qui est la norme internationale qui spécifie les exigences métrologiques et techniques des compteurs d'eau.



Les premiers tests effectués n'étaient pas compatibles avec les dispositions et protocoles des normes ISO, ce qui a entraîné des résultats erronés. Les nouveaux tests effectués lors de la visite d'une délégation d'experts en présence du responsable de la métrologie le 29 septembre 2021 avec une procédure de test entièrement conforme aux normes ISO 4064-2 ont montré des résultats positifs et ont rendu les compteurs aptes à l'utilisation.

Suite à cette démonstration de conformité clairement établie lors des tests, ITRON attend l'approbation et la reconnaissance des autorités de métrologie et la libération des 17 000 compteurs.



ITRON est un leader dans le domaine du comptage de l'eau avec des millions de compteurs d'eau très précis déployés dans le monde entier. Au cours du processus de fabrication, les compteurs ITRIN sont testés individuellement et soumis à des normes européennes très strictes respectant la directive européenne spécifique sur les instruments de mesure (2014/32/EU (MID)) et les normes liées à la métrologie des compteurs d'eau NF EN14154, EN ISO 4064.



Communiqué de Presse ITRÓN