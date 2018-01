Les travailleurs des agences assimilées de l’Etat sonnés par le Trésor : leurs salaires seront désormais payés au-delà du 10 de chaque mois

Les nouvelles mesures prises à l’endroit des travailleurs des agences assimilées de l’Etat ne vont certainement pas plaire à ces derniers. Désormais, le paiement de leurs salaires se fera qu’après 10 jours de chaque fin du mois.



En effet, dans une circulaire datée du 11 décembre 2017, adressée aux ACP (Agents comptable publics) et ordonnateurs de crédit dans les agences, le Directeur du Trésor a ordonné que les travailleurs des agences ne perçoivent leurs salaires qu’entre le 5 et le 10 de chaque mois.



Selon des informations de ZIK FM, «ces travailleurs risquent de ne pas être payés à la fin de ce mois de janvier car les crédits votés à l’Assemblée nationale n’ont pas encore été virés dans les comptes».



Il faut dire que c’est un régime sec qui est imposé à ces agences, comme l’avait demandé le FMI (Fonds monétaire international) en avril dernier. En effet, le Directeur adjoint du département Afrique du FMI à Dakar, Aly M. Mansoor avait demandé la réduction du nombre d’agence publique pour la rationalisation des ressources du pays. Il avait demandé, en outre aux autorités étatiques de prendre les mesures qu'il faut pour renforcer la gestion de la trésorerie et éviter que les entreprise publiques pèsent lourdement sur les finances publiques et sur l’économie.