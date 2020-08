Les travaux de la troisième usine de traitement des eaux de Keur Momar Sarr achevés à 80% (responsable)

Les travaux de la troisième usine de traitement des eaux de Keur Momar Sarr (KMS3-Louga) sont achevés à 80 %, augurant d’une mise en service de cette infrastructure dans un trimestre, a assuré vendredi, un responsable de son unité de gestion.



’’Les travaux avancent bien et c’est très satisfaisant. Nous avons réalisé les 4/5 du projet, soit 80%. Les travaux de génie civil sont à 81% terminés. Les équipements à 57 % sont en cours de montage. Nous nous préparons à la phase de mise en service des équipements’’, a notamment déclaré Babou Ngom, chargé de projet à l’unité de gestion de l’usine.



Intervenant au cours d’une visite de chantier de Charles Fall, directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), il a fixé les projections de mise en service de KMS 3 à trois mois au plus.



L’usine une fois mise en service va produire 100 000 m3 d’eau/jour, c’est-à-dire 100 millions de litres d’eau par jour durant sa première phase, puis 200 000 m3 d’eau/ jour dans la deuxième afin d’améliorer la qualité de l’eau d’un million de personnes et sa disponibilité 24h sur 24 dans les ménages, a fait valoir Ngom.



De son côté, Abdoul Niang, coordonnateur de l’unité de gestion du projet KMS3, a soutenu que près 610 000 personnes supplémentaires allaient bénéficier de l’eau courante à travers 85. 000 branchements sociaux.



