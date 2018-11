Les vérités de la SDE à propos de l'avenant sur le service public de l'eau

C’est avec une grande surprise que nous avons lu dans l'édition du jeudi 29 novembre 2018 du journal Le Quotidien un article avec manchette à la Une intitulé : ''Concession de l’eau : La SDE boit la tasse » et en sous-titre : Elle demande à l’État un moratoire d’un an » qui porte préjudice à la Sénégalaise Des Eaux. Cet article ne reflète pas la réalité des faits et appelle de notre part les précisions suivantes.

Tout d’abord, il est de notre devoir de rappeler que la procédure de recours en contentieux est en cours d’instruction et à ce titre la SDE fidèle à elle-même continue à faire confiance au droit et attend avec sérénité l’aboutissement de son recours et pour cela il faut laisser l’ARMP travailler en toute responsabilité.

Le contrat d’Affermage arrivant à terme le 31 décembre 2018 sans qu’aucune décision d’attribution définitive ne soit intervenue, l’État à l’initiative du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a saisi la SDE par lettre en date du 23 octobre 2018 l’invitant à « une négociation pour établir un avenant au contrat d’affermage en cours ».

Cette lettre précise bien « Négociation d’un avenant N° 9 au contrat d’affermage entre l’État, la Sones et la SDE ». Dans son argumentaire, ledit courrier invoque la fin du contrat d’affermage en cours entre l’État, la Sones et la SDE pour la gestion du service public de l’eau potable en milieu urbain et péri-urbain.

Le Ministère y précise clairement que : « au regard du calendrier actuel relatif au processus de renouvellement du contrat, il apparait qu’à cette date, le processus de sélection et d’installation du fermier pourrait ne pas être entièrement terminé ».

Cette décision de la tutelle en toute responsabilité n’est qu’une application de l’article 92 du contrat qui indique la nécessité de disposer d’une période de six (6) mois de transition pour assurer la continuité de service et également permettre la mise en place de la nouvelle société à créer pour prendre le relais, quel que soit le futur attributaire.

C’est dans ce cadre que la SDE en tant que société citoyenne, consciente de ses responsabilités et soucieuse de la continuité de service au bénéfice des populations sénégalaises a répondu favorablement à cette invitation du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Il est tout aussi important de rappeler que le groupe Eranove bien qu’actionnaire majoritaire de la SDE ne participe pas à cet appel d’offres et que c’est bien la SDE en tant que partenaire stratégique forte de son expérience de 22 ans reconnue par les partenaires au développement et partout dans le monde disposant de ressources humaines de qualité qui a bien participé seule à cette compétition.

Enfin, la signature d’un avenant pour assurer la continuité de service ne peut en aucun cas signifier un renoncement aux procédures de recours autorisé par la loi et qui sont en cours.