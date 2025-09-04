Les voix au Sénégal se multiplient contre le franc CFA et pour une monnaie souveraine







Lors de la campagne présidentielle, l’une des promesses de Bassirou Diomaye Faye et de son équipe était de tourner définitivement la page du franc CFA. Pourtant, lors de la récente présentation du plan de développement socio-économique par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce sujet central n’a pas été abordé, alors qu’il reste au cœur des préoccupations nationales.



Ce débat a resurgi à travers les interventions des citoyens sénégalais via un

Un jeune interrogé a insisté sur la nécessité pour l’Afrique de rompre avec le franc CFA : « Nous voulons que toute l’Afrique se débarrasse de cette monnaie française. C’est ainsi que nous pourrons atteindre un véritable développement et conquérir notre souveraineté économique. »



Un autre citoyen a souligné les potentialités du pays : « Le Sénégal dispose de ressources agricoles, minières et maritimes. Nous avons de l’or, et nous pourrions l’utiliser pour garantir notre propre monnaie, plutôt que de dépendre d’une garantie française. »

Pour d’autres, la solution doit passer par une monnaie unique africaine portée par l’Union africaine. « Une monnaie commune donnerait à l’Afrique une véritable souveraineté et lui permettrait de rivaliser avec l’euro et le dollar », a affirmé un participant.



Certains citoyens évoquent également la nécessité de se tourner vers l’ECO, projet de monnaie unique au sein de la CEDEAO. Cependant, de nombreux experts rappellent que l’ECO, tel qu’il a été conçu, demeure un projet soutenu par la France. Derrière ce changement de nom, la logique reste identique : un arrimage fixe à l’euro et une garantie par Paris, limitant encore la marge de manœuvre des pays africains. Pour beaucoup, cela signifie que l’ECO ne représente pas une véritable rupture mais une continuité du franc CFA, freinant les ambitions de souveraineté et de développement.



Ainsi, même si les avis divergent quant à la voie à suivre – création d’une monnaie nationale, monnaie unique africaine ou ECO –, les Sénégalais interrogés s’accordent sur un point essentiel : la nécessité d’abandonner le franc CFA. Pour eux, seule une monnaie réellement indépendante permettra au pays de maîtriser pleinement sa politique économique et de construire les bases d’une croissance durable.

Par Fatou KONE Dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, et notamment au Sénégal, les critiques à l’encontre du franc CFA deviennent de plus en plus fortes. Considérée par de nombreux économistes et citoyens comme l’un des symboles du maintien d’une dépendance coloniale, cette monnaie est accusée de limiter la souveraineté économique des États et d’empêcher leur développement réel.Lors de la campagne présidentielle, l’une des promesses de Bassirou Diomaye Faye et de son équipe était de tourner définitivement la page du franc CFA. Pourtant, lors de la récente présentation du plan de développement socio-économique par le Premier ministre Ousmane Sonko, ce sujet central n’a pas été abordé, alors qu’il reste au cœur des préoccupations nationales.Ce débat a resurgi à travers les interventions des citoyens sénégalais via un Micro-trottoir à Dakar Un jeune interrogé a insisté sur la nécessité pour l’Afrique de rompre avec le franc CFA : « Nous voulons que toute l’Afrique se débarrasse de cette monnaie française. C’est ainsi que nous pourrons atteindre un véritable développement et conquérir notre souveraineté économique. »Un autre citoyen a souligné les potentialités du pays : « Le Sénégal dispose de ressources agricoles, minières et maritimes. Nous avons de l’or, et nous pourrions l’utiliser pour garantir notre propre monnaie, plutôt que de dépendre d’une garantie française. »Pour d’autres, la solution doit passer par une monnaie unique africaine portée par l’Union africaine. « Une monnaie commune donnerait à l’Afrique une véritable souveraineté et lui permettrait de rivaliser avec l’euro et le dollar », a affirmé un participant.Certains citoyens évoquent également la nécessité de se tourner vers l’ECO, projet de monnaie unique au sein de la CEDEAO. Cependant, de nombreux experts rappellent que l’ECO, tel qu’il a été conçu, demeure un projet soutenu par la France. Derrière ce changement de nom, la logique reste identique : un arrimage fixe à l’euro et une garantie par Paris, limitant encore la marge de manœuvre des pays africains. Pour beaucoup, cela signifie que l’ECO ne représente pas une véritable rupture mais une continuité du franc CFA, freinant les ambitions de souveraineté et de développement.Ainsi, même si les avis divergent quant à la voie à suivre – création d’une monnaie nationale, monnaie unique africaine ou ECO –, les Sénégalais interrogés s’accordent sur un point essentiel : la nécessité d’abandonner le franc CFA. Pour eux, seule une monnaie réellement indépendante permettra au pays de maîtriser pleinement sa politique économique et de construire les bases d’une croissance durable.Par Fatou KONE Autres articles Maladies de l'Etat sénégalais, diagnostics et propositions de remèdes (Par Joomay Ndongo Faye)

"Quand la RTS contourne la gouvernance responsable", Par Dr Lansana Gagny Sakho PCA

"Justice par force ": une menace pour la République", par Vieux Savané

Diomaye : souveraineté et ouverture, la nouvelle grammaire diplomatique ! (Par Cheikh Seck)

Les vrais questions à poser à Guy Marius Sagna (Par Kaba DIAW, membre du CECAR)

div id="taboola-below-article-thumbnails">