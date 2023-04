Lettre ouverte à Abdou Karim Sall: Arrêtez la terreur et la persécution sur les citoyens qui ne sont pas du même bord politique que vous ! (Par Elhadj Bamba Tall)

Monsieur le Maire,



La gravité et la régularité des cas de violence sur de paisibles citoyens dont se rendent auteurs certains membres de votre équipe municipale à Mbao ainsi que les inquiétudes et peurs dans lesquelles vit une frange de vos administrés m’amènent à vous interpeller, publiquement, en ma double qualité de citoyen et d’élu local.



En effet, toutes les personnes qui avaient cru que vous alliez transcender les clivages politiques, en vous comportant comme un Maire rassembleur, ont très vite déchanté. Vous vous êtes révélé, dans la pratique, comme un Maire clanique et partial, qui gère la municipalité au gré de ses intérêts politiques personnels et au seul profit de ses partisans et affidés. Plus grave, aucune opinion défavorable ou dissonante sur la façon dont la municipalité est gérée n’est tolérée par vous et par vos thuriféraires.



Ainsi, certains éléments de votre équipe municipale, sans aucune maîtrise des lois et règlements et au mépris de ces derniers, sèment la terreur et le désarroi auprès des populations qu’ils sont censés pourtant servir et protéger ! Ils brutalisent, sans aucune raison, une partie de vos administrés. Au nombre des citoyens qui ont subi, injustement, leur foudre, nous pouvons citer le gardien de l’école Médina Mbao Gare 1, les riverains du marigot, les chauffeurs de clandos du croisement Mbao, Oumar Sarré, Joe Diagne, Mor Badiane et Ousmane Mbaye. La dernière victime qui vient s’ajouter à cette longue liste, est Monsieur Bouya Wane.



Vous ne pouvez pas ignorer ces exactions et brutalités, car certaines ont été perpétrées par vos sbires en votre présence, sous vos yeux. Cela a été le cas, le samedi 08 avril 2023, lorsque Monsieur Bouya Wane est pris à partie, violemment, à l’endroit où se tient la commission administrative de révision des listes électorales en prévision des élections présidentielles de 2024. Monsieur Bouya Wane a été tabassé par des éléments qui vous accompagnaient pour avoir eu le tort, simplement, de signaler une irrégularité dans votre délégation. Il s’en est tiré avec une admission à l’hôpital ainsi qu’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours comme le prouve le certificat médical que lui a délivré le médecin traitant.



Est-ce que c’est cela qu’attendait la majorité des populations de Mbao en vous portant à la tête de la municipalité ? Bien sûr que non ! Cette violence gratuite exercée sur de paisibles personnes, vos administrés de surcroît, entache la belle tradition du vivre- ensemble qui a toujours prévalu au sein de la commune de Mbao. Elle est révélatrice de votre inaptitude et elle vous disqualifie de l’exercice de la noble fonction de Maire.



C’est pourquoi, nous dénonçons, jusqu’à la dernière énergie, les dérives de certains éléments de l’équipe municipale et des affidés qui vous accompagnent à chacun de vos déplacements dans le ressort communal.



Nous prenons aussi l’opinion publique à témoin sur les manigances et manœuvres dilatoires en cours, lesquelles visent à réduire le nombre d’inscrits sur les listes électorales notamment en rendant difficile la délivrance des certificats de résidence aux habitants de la commune de Mbao qui ne seraient pas favorables au régime en place. Nous dénonçons de tels procédés, lesquels constituent une entrave et attentatoires aux droits que confère la Constitution sénégalaise à tout citoyen : celui de se faire inscrire sur les listes électorales et de participer aux élections.

Enfin, nous terminons par vous lancer un appel solennel à vous ressaisir alors qu’il est encore temps ! Vous devez faire preuve de sagesse et de hauteur, car être Maire, c’est être le premier serviteur de la cité ! Serviteur de tout le monde. Sans exception !



Elhadji Bamba Tall

Conseiller municipal de la République des valeurs/Mbao

Commune de Mbao