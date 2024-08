Lettre ouverte à Ousmane Sonko: un Commissaire de Pastef fait la leçon à l’Abbé André Latyr NDIAYE

Je vous remercie pour votre lettre ouverte et pour les conseils que vous avez partagés à l’endroit du Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko , président du parti Pastef que vous avez qualifié de jeune politicien. En tant que membre de ce jeune parti, le Pastef, nouvellement promu, je comprends l'importance du dialogue et du respect dans notre société.



Cependant, permettez-moi de clarifier certaines de mes positions et d'apporter quelques contre-arguments à vos préoccupations, en illustrant mes propos par des cas concrets et en citant des figures de pensée influentes.



Quant au Respect des Valeurs Républicaines et de la Laïcité, vous mentionnez que l'école privée catholique éduque au respect de l'autre, à l'amour, à la paix et à l'ouverture d'esprit, et que vous ne craignez pas le voile. J’attire votre attention sur le fait que l’éducation doit être inclusive et respecter les principes de laïcité tels qu'énoncés dans notre constitution.



Voltaire a dit : « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. » En France, par exemple, la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques a été instaurée pour assurer la neutralité religieuse et favoriser le vivre-ensemble. Le Sénégal, en tant qu'État laïc, doit également garantir que les établissements scolaires ne deviennent pas des lieux de discrimination, qu'elle soit religieuse ou autre. Le port du voile, s'il est autorisé dans un cadre respectant la laïcité et la liberté individuelle, ne devrait pas être perçu comme une menace.



A propos du Dialogue et Politesse, vous insistez sur l'importance de la politesse et du dialogue respectueux avec les institutions. Il est effectivement essentiel de maintenir un dialogue respectueux. Cependant, exprimer des préoccupations légitimes de manière ferme ne signifie pas manquer de politesse. Comme l'a dit le philosophe Jean-Jacques Rousseau : « La liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à n’être pas soumis à celle d’autrui. » Il est crucial que les responsables politiques puissent aborder des sujets sensibles, tels que le port du voile, pour représenter les intérêts de tous les citoyens, y compris ceux qui se sentent marginalisés. La politesse doit aller de pair avec la fermeté dans la défense des droits fondamentaux.



Sur l’Inclusion et Diversité, votre vous soulignez que l'Église n'a pas peur du voile et que ce dernier fait partie de son patrimoine. Il faut retenir que l’inclusion et le respect de la diversité religieuse doivent être au cœur de nos institutions éducatives. Martin Luther King Jr. a dit : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »



Dans plusieurs pays, comme le Canada, les écoles acceptent les signes religieux tant qu'ils ne perturbent pas le déroulement des cours et respectent les règles de l'établissement. Encourager le respect des différences permet de construire une société harmonieuse. Les écoles privées catholiques devraient être des modèles en matière d'ouverture et de tolérance.



Concernant le Combat contre les Inégalités, vous affirmez que le combat politique ne doit pas être un combat pour Dieu, mais pour des causes sociales comme la pauvreté et le chômage. Je confirme que la lutte contre les inégalités sociales et économiques est effectivement primordiale.



Cependant, défendre le droit au port du voile dans les établissements scolaires fait également partie de cette lutte. Il s'agit de garantir l'égalité des chances et de lutter contre toutes formes de discrimination. Nelson Mandela a déclaré : « L’éducation est l’arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Par exemple, en Afrique du Sud, après la fin de l'apartheid, des mesures ont été prises pour éliminer toutes les formes de discrimination, y compris religieuses, afin de favoriser une société inclusive et égalitaire.



Je partage avec vous ces quelques Cas Concrets et Illustrations :



Aux États-Unis : En 2017, l'État de Californie a adopté des mesures pour protéger les droits des élèves musulmans, incluant le droit de porter le hijab, afin de prévenir les discriminations et de promouvoir un environnement éducatif inclusif.



Au Royaume-Uni : Les écoles britanniques ont adopté des politiques inclusives permettant aux élèves de porter des vêtements religieux, y compris le voile, contribuant ainsi à une meilleure intégration des communautés.



Au Sénégal : Plusieurs établissements publics et privés permettent déjà le port du voile, et ces écoles n'ont pas connu de perturbations significatives dues à cette pratique. Cela prouve que l'inclusion et le respect de la diversité peuvent coexister harmonieusement dans notre pays.



En conclusion, il est essentiel de promouvoir une société où le respect des différences et la défense des droits fondamentaux sont prioritaires. Et c’est ma conviction profonde de tous les jours. En tant que musulman, profondément croyant en Jésus, enseignement que nous tirons du Coran, j’ai eu l’opportunité de visiter le linceul de Jésus à la cathédrale de Turin en Italie, en 2000. Et en 2001, jeune stagiaire en Israël, j’ai eu l’opportunité de marcher sur les pas de Jésus depuis l’église de l’Annonciation, en passant par le lac de Tibériade, avec une baignade au Jourdain, pour finir mon pèlerinage au Saint-Sépulcre à Jérusalem.



Aujourd’hui, étant devenu un homme politique membre du Pastef, c’est toujours au nom de cette haute considération dans la gestion de la diversité que je vous invite à comprendre que ce qui nous unit est plus fort que ce qui pourrait nous diviser.



Le port du voile dans les établissements scolaires doit être envisagé dans ce cadre, avec un dialogue constructif et respectueux entre toutes les parties prenantes.



Je reste à votre disposition pour toute discussion complémentaire sur ce sujet et vous remercie de votre attention.



Respectueusement,



Mactar DABO

Commissaire Scientifique du Pastef en charge de l’emploi, du travail et de la réforme de l’administration publique



Le titre est de la rédaction